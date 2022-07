Quinten Timber keert terug op oude nest Feyenoord

Met de komst van Quinten Ryan Crispito Timber, zoals de Jong Oranje-international voluit heet, slaat de Rotterdamse grootmacht een grote transferslag. De tweelingbroer van international en Ajax-speler Jurriën Timber werd na zijn goede seizoen in stadion Galgenwaard begeerd door clubs in binnen- en buitenland, maar gaf er zelf de voorkeur aan zich verder te ontwikkelen in de Eredivisie.

Feyenoord had concurrentie van PSV dat interesse toonde, maar uiteindelijk niet doorbeet. De laatste dagen gingen er geruchten dat ook Ajax voor Timber in de markt was. Die belangstelling werd echter nooit concreet.

Na de moeizame voorbereiding tot dusver zal Arne Slot de komst van Timber toejuichen. De speler van Jong Oranje kan op alle middenveldposities uit de voeten en speelde in het verleden ook als verdediger. Quinten wordt in één keer de duurste Feyenoord-speler ooit. Het record is nu nog in handen van Danko Lazovic en Marcos Senesi, voor wie de Rotterdammers in de seizoenen 2003/’04 en 2019/’20 zeven miljoen euro neertelden.

Vijfjarig contract

Gezien de hoogte van de transfersom ligt het voor de hand dat Feyenoord inzet op een vijfjarige verbintenis voor de middenvelder, die nog medisch moet worden gekeurd. Als dat is gebeurd en alle contracten zijn, getekend zal Timber worden gepresenteerd als trotse Feyenoord-aanwinst. FC Utrecht anticipeerde al op zijn vertrek met het op huurbasis aantrekken van Can Bozdogan van Schalke’04.

Dat Feyenoord diep in de buidel moet tasten voor Timber heeft met twee zaken te maken. De speler had nog een contract tot de zomer van 2024 bij FC Utrecht en hij is international bij Jong Oranje. Hij zou ook al voorkomen in de plannen van Louis van Gaal voor het WK in Qatar.

De verwachting is dat Quiten op termijn nog grotere stappen gaat zetten in zijn carrière en zijn geld dubbel en dwars waard zal blijken. In de jeugdopleiding van Feyenoord waren de coaches het er jaren terug al over eens dat de beide broertjes Timber toptalenten waren.

Ze waren op zesjarige leeftijd al ontdekt in de jeugd van de Utrechtse amateurclub DVSU en werden in 2007 opgenomen in de jeugdopleiding van de Rotterdammers. Zeven jaar later verhuisden ze naar Amsterdam.

Geen geld

Feyenoord wilde helemaal geen afscheid van hen nemen en was uiterst teleurgesteld dat beide spelers de overstap naar de academie van Ajax maakten. In Amsterdam waren bepalende gesprekken gevoerd met de moeder van de tweeling. Feyenoord kon eenvoudigweg niet op tegen de betere financiële voorwaarden. Er was destijds geen geld op Varkenoord om jonge talenten of de ouders meer geld te bieden. Bovendien voerde de moeder aan dat Ajax een stuk korter in reistijd was oor haar.

Quinten en Jurriën waren allebei zeer loyaal aan hun moeder. Dat bleek ook uit het feit dat beide spelers ten tijde van hun overgang naar Ajax de achternaam van hun moeder gingen gebruiken. Bij Feyenoord gingen ze jarenlang door het leven als Quinten en Jurriën Maduro, bij Ajax kent iedereen beide mannen alleen als Timber.

Wensen ingewilligd

Arne Slot zei rond de wedstrijd tegen Olympique Lyon al dat hij zeker wist dat Feyenoord nieuwe spelers zou mogen verwelkomen deze week. De oefenmeester ziet meerdere wensen deze dagen ingewilligd. Na de komst van de Poolse international Szymanski volgde zondag het nieuws van zijn eigen contractverlenging in De Kuip en hoorde hij dat Feyenoord dicht bij een deal is over de Mexcicaanse spits Santiago Gimenez. Daar is als klap op de vuurpijl nu Quiten Timber bijgekomen.

Voor Feyenoord is het belangrijk om de afgelopen seizoen voortreffelijk presterende Slot goed materiaal in handen te geven na het vertrek van een aantal kopstukken uit de selectie. De club toont daarmee aan dat de ambities in de bestuurskamer net zo groot zijn als bij de hoofdtrainer én een aantal belangrijke spelers. Voor doelman Justin Bijlow, die ook wordt gevolgd door buitenlandse clubs, moet het belangrijk zijn om te constateren dat er goede spelers worden gehaald. In een goed draaiend Feyenoord-elftal kan de doelman immers straks makkelijker een gooi doen naar de nummer één-positie bij het Nederlands elftal op het WK in Qatar.