Mercedes aan gort geslagen met bakstenen en stoeptegels

Volgens de nieuwssite wordt er in de straat waar de auto geparkeerd staat aan de bestrating gewerkt. Daardoor zijn er dus, helaas voor de eigenaar, stoeptegels en bakstenen in overvloed beschikbaar. Daar heeft de dader ook flink gebruik van gemaakt, op foto’s is te zien dat er minstens drie tegels en een baksteen gebruikt zijn bij de vernieling van de auto.

Wanneer en waarom de vernieling heeft plaatsgevonden is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de schade aan de auto groot is.

Ⓒ Regio15

Regio15