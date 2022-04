Premium Het beste van De Telegraaf

Kan De Jonge weggestuurd worden om mondkapjesdeal? ’Staatsrechtelijk geen probleem’

Den Haag - Van onze parlementaire redactie De keuze van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om in de Tweede Kamer op het matje te verschijnen over zijn tijd als coronaminister schept een ’gevaarlijk precedent’. Dat zegt hoogleraar staatsrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden. Toch is het staatsrechtelijk gezien geen probleem om De Jonge weg te sturen, mocht de Kamer dat willen.