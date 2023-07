Frontex: ’Aantal migranten dat overstap naar Europa maakt met 140% gestegen’

In Italië is het aantal aangekomen migranten in een jaar tijd zelfs gestegen tot 150%. Daarmee is Italië het Europese land waar de grootste stroom migranten komt. Dat heeft de voorzitter van Frontex Hans Leijtens in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera laten weten. Vooral in juni is het aantal migranten fors toegenomen. Dat komt door de betere weersomstandigheden zodat de oversteek over zee wordt vergemakkelijkt.

De komende maanden wordt wederom een sterke toename van migranten verwacht. Het aantal migranten dat via Marokko Zuid-Spanje wilde bereiken is ten opzichte van vorig jaar daarentegen met 6% afgenomen. Vanuit de westerse Balkanlanden en Griekenland was de afname van het aantal migranten ten opzichte van vorig jaar zelfs nog veel sterker, respectievelijk -29% en -34%.

Demissionair premier Rutte gaat aanstaande zondag opnieuw met de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de voorzitter van de EU Ursula von der Leyen naar Tunis om met de Tunesische president Kais Saied een migratiedeal te bespreken. De bedoeling is dat Saied beter de grens controleert en mensensmokkel aanpakt. In ruil daarvoor zou de EU het Noord-Afrikaanse land helpen met de economie door in het land te investeren. Ook zou Tunesië geld krijgen om de grens te bewaken en de migranten terug te nemen.

Het nieuwe bezoek wordt noodzakelijk geacht omdat het vorige bezoek van dezelfde drie aan Saied nog niet tot concrete resultaten had geleid. Onderhandelen met Saied bleek lastig. Voor de Italiaanse premier Meloni is het frustrerend dat juist naar haar land zoveel migranten gaan en dat er zelfs zo’n forse toename is. Meloni leidt de meest rechtse regering van Italië sinds de Tweede Wereldoorlog. Ze had in het verleden vaak kritiek op de massale komst van migranten en had beloofd het probleem aan te pakken als zij premier zou worden.

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Antonio Tajani is optimistisch. Hij zei vrijdagmiddag dat zondag in Tunis een akkoord tussen de EU en Saied zal worden ondertekend. De bewindsman had echter ook vorige maand gezegd dat het akkoord op 27 juni zou worden ondertekend, maar dat is toen niet gebeurd.