Politiemacht tegen plunderingen België: ’We lijken wel derdewereldland’

Een man probeert zijn huis op te schonen, maar dat gaat met vallen en opstaan. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

VERVIERS - De zware overstromingen in België hebben de afgelopen dagen een grote golf van solidariteit op gang gebracht, maar in het rampgebied wordt men nu ook geconfronteerd met de keerzijde van de medaille: onverlaten maken misbruik van de situatie om er te stelen of te plunderen. De federale politie zet elke nacht 80 agenten in om plunderingen tegen te gaan, maar de burgemeesters van Verviers en Esneux vragen om ook het leger in te zetten.