136.000 euro en een illusie armer Beverwijks stel woont in oude camper in de tuin nadat aannemer failliet is gegaan

Door Oscar Spaans Kopieer naar clipboard

De jongere broer van Olivier is metselaar en probeert in de avonduren zo veel mogelijk te doen. Ⓒ jjfoto/Vincent de Vries

BEVERWIJK - De familie Mühler liet hun oude woning op de Alkmaarseweg in Beverwijk afbreken en een nieuw huis bouwen. Maar tijdens de werkzaamheden ging de aannemer failliet. Nu wonen ze al ruim een half jaar in hun oude camper in de achtertuin, 136.000 euro en een illusie armer.