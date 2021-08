Evacuatie Kabul kan nog weken duren

Binnenland

Kabinet overvallen door de snelle opmars van de Taliban

Het Nederlandse kabinet is overvallen door de snelle opmars van de Taliban in Afghanistan. „De razendsnelle ontwikkelingen in Afghanistan van de afgelopen dagen hebben zelfs de meest pessimistische scenario’s overtroffen”, schrijven demissionair bewindslieden Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken), Ank Bi...