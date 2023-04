OM eist taakstraf tegen Feyenoordfans om belediging en bedreiging

Op de spandoeken stonden grove teksten aan het adres van burgemeester Ahmed Aboutaleb en de voorzitter van de lhbti-supportersvereniging Roze Kameraden. Ook werden Joden beledigd en de Hitlergroet gebracht. Beelden daarvan verschenen op social media, er werd aangifte gedaan. „Het gaat hier om walgelijke teksten waar de onverdraagzaamheid van afdruipt”, zei de officier van justitie.

Een 23-jarige man uit Uden vertelde de politierechter in Dordrecht dat hij inderdaad te zien is op camerabeelden die gemaakt waren in Tirana. „Ik weet er niet meer zo veel van. Ik had erg veel gedronken en normaal drink ik niet.” Een eveneens 23-jarige man, uit Hendrik-Ido-Ambacht met een stadionverbod, ontkent dat hij op de beelden te zien is.

In de rechtbank in Dordrecht staan dinsdag in totaal acht supporters terecht, de politierechter verwacht aan het eind van de dag uitspraak te doen in de zaken van alle verdachten.