Schokkende ontdekking door dalend waterpeil in stuwmeer: decennia oud lichaam gevonden

Dit meldt de lokale politie tegenover CNN. Zondag werd het zwaar veroeste vat aangetroffen door een voorbijganger. Het waterpeil in het stuwmeer was zo sterk gedaald door de aanhoudende droogte in het gebied, dat het vat zichtbaar werd.

De rechercheurs denken dat de persoon in het midden van de jaren 70 of begin jaren 80 is doodgeschoten. Het slachtoffer droeg namelijk kleding en schoenen die enkel in deze periode zijn gemaakt.

„Het stuwmeer is de afgelopen vijftien jaar dramatisch drooggevallen”, aldus een rechercheur tegenover CNN. „Waarschijnlijk zullen we nog meer lichamen vinden die in Lake Mead zijn gedumpt, naarmate het waterpeil nog meer daalt.”

Het waterpeil in het Amerikaanse meer staat momenteel op ongeveer 321 meter boven zeeniveau. Dit is ruim vijftig meter lager dan het waterpeil in het jaar 2000. Deze daling is ontstaan door het extreme watertekort waar de Colorado-rivier mee kampt, de rivier die het meer voedt. Dit allemaal als gevolg van de extreem droge weersomstandigheden.