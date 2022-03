Nederland heeft gestemd LIVE | Lokalen groeien en worden opnieuw verreweg de grootste

Lokale partijen lijken weer veruit de grootste te worden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Veel kiezers hebben de verkiezingen links laten liggen. Met name in de grote steden kwam de opkomst vele procenten lager uit dan vier jaar geleden. Lees in dit liveverslag alles over de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland.