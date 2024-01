Demonstraties in Den Haag bij internationale genocidezaak Israël: veel politie op de been, sfeer is grimmig

Bij het Vredespaleis, waar het ICJ is gevestigd, zijn honderden betogers ter ondersteuning van de aanklagers en de Palestijnen. Ze dragen Palestijnse vlaggen bij zich met teksten als ’Free Palestine’ en een bord met daarop de namen van Palestijnse slachtoffers van de oorlog in Gaza. De demonstranten zijn „een brede coalitie van mensenrechtenorganisaties en solidariteitsgroepen”, aldus de organisatoren. Ook wordt de hoorzitting live gestreamd op een groot scherm.

© ANP DEN HAAG - Een Palestijnse actievoerder voorafgaand aan de hoorzitting bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) over een genocide-aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israël.

Een woordvoerder van Palestina Solidariteit in Nederland zegt te demonstreren om „mensenrechten te verdedigen.” Ze had verwacht dat na de vele doden en gewonden in Gaza „overheden zouden ingrijpen. We zien dagelijks daden van terreur, maar om een of andere reden wordt het niet zo genoemd.” Dat Zuid-Afrika een zaak heeft aangespannen is daarom voor haar zo belangrijk.

Tegenover de groep demonstranten staat een groep van zo’n 50 pro-Israël demonstranten. De groepen worden door een enorme politiemacht van elkaar gescheiden.

Solidariteit

Uit solidariteit met Israël loopt een groep van ongeveer 1.000 mensen een mars vanaf het Lange Voorhout naar het Vredespaleis en weer terug. Volgens de organisatoren lopen zo’n acht organisaties, joods en christelijk, mee. Zij willen „samen laten zien dat Israël niet alleen staat in Nederland”, aldus een spreker. Ook lopen er familieleden van de door Hamas gegijzelde Israëliërs mee. Volgens een verslaggever ter plaatse is de groep kort tegengehouden door de politie omdat een groep pro-Palestijnse demonstranten moest worden teruggedrongen. Inmiddels heeft de groep de mars weer voortgezet.

CIDI-directeur Naomi Mestrum noemt de aanklacht tegen Israël „absurd”, en passend „in een hetze tegen Israël, ontstaan toen de doden van de aanval van Hamas nog niet waren begraven.” Ze noemt het vallen van zoveel doden nu aan Palestijnse kant „verschrikkelijk, elke dode is er een te veel. Maar Israël heeft te maken met een terreurbeweging. Hamas wordt niet aan dezelfde humanitaire standaard gehouden als men aan Israël oplegt.”

© ANP Belangstellenden spreken zich uit voor de Palestijnse, dan wel voor de Israelische zaak.

’Het moet stoppen’

Een andere spreker haalt aan dat er nog altijd 130 mensen worden gegijzeld door Hamas. „Alle terreur moet stoppen”, zegt hij, benadrukkend dat het een mars voor vrede is.

Het Internationaal Gerechtshof is inmiddels begonnen met de behandeling van de Zuid-Afrikaanse klacht over het Israëlische militaire optreden in de Gazastrook. Zuid-Afrika stelt dat Israël in de strook genocidale acties onderneemt tegen de bevolking.

Zuid-Afrika, dat eerst aan het woord komt, wil dat de Israëlische aanvallen onmiddellijk worden gestopt en dat de zaak dan zonder bloedvergieten in de Gazastrook verder kan worden behandeld door het hof.