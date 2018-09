Somalische politie krijgt eerste drones

Deze Brett Velicovich (33) vermoedt dat door de inzet van drones aanslagen kunnen worden voorkomen. ,,Ze kunnen onder meer worden ingezet voor surveillancetaken'', stelde hij. Zo kunnen de toestellen bijvoorbeeld uitkijken naar extremisten van al-Shabaab die vanaf de daken hulpverleners willen aanvallen.

De politie in Mogadishu is al volop aan het trainen met de onbemande vliegtuigjes, die van Chinese makelij zijn. Sommige van de toestellen beschikken over nachtzichtapparatuur. De grootste heeft een bereik van 7 kilometer. De Somalische politie denkt dat de vliegtuigjes van pas kunnen komen, bijvoorbeeld om verdachten te achterhalen na aanslagen.

De regering van het straatarme land is voor de aankoop van dergelijke apparatuur afhankelijk van hulp uit het buitenland. President Mohamed Abdullahi Mohamed zei in een vrijdag gepubliceerd interview dat zijn regering zo krap bij kas zit dat hij sinds zijn aantreden in februari geen salaris heeft ontvangen.