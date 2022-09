Advocaat vrachtwagenchauffeur: aanrijden motoragent was ongeluk

„Vrijwel direct na het ongeluk is mijn cliënt neergezet als levensgevaarlijke verkeerscrimineel”, zei Timmermans in zijn pleidooi. Volgens hem blijft daar na onderzoek en het horen van een verkeersexpert in de rechtbank „bar weinig van over.”

De raadsman benadrukte dat M. niet door een rood verkeerslicht was gereden voordat hij een volgteken kreeg, zoals media hadden gesuggereerd. Het is voor M. een raadsel waarom hij moest stoppen. „Hij reed niet door rood, reed niet te hard en was niet te zwaar beladen.” Ook hekelde de advocaat ’de rechters van Facebook’. „Mijn cliënt kreeg de meest verschrikkelijke verwensingen naar zijn hoofd geslingerd op sociale media. Het beeld van een zware verkeerscrimineel werd snel geschetst.”

In de visie van de raadsman heeft M. kort voor de fatale aanrijding op de rechter uitvoegstrook van de Waalhavenweg „met 44 km per uur in 10 meter moeten beslissen om te remmen, of naar links te sturen en rechtdoor te rijden.” De verdediging stelt dat de chauffeur met alleen remmen De Korte sowieso had geraakt, omdat de agent volgens M. dicht voor hem reed.

„Het betekent niet dat mijn cliënt niets te verwijten valt. Hij heeft een verkeerde beslissing genomen met fatale gevolgen”, zei Timmermans. M. is na de aanrijding, waarbij De Korte honderden meters is meegesleurd, doorgereden. Hij is verderop gekeerd om alsnog een container te lossen en is daarmee nog twee keer de plek van de aanrijding gepasseerd, alvorens hij terug naar Melissant (Zuid-Holland) reed. Timmermans: „Het lijkt erop dat hij op de automatische piloot in een waas zijn weg heeft vervolgd.” M. zegt zich daar niets meer van te herinneren.

Het OM eiste vorige week 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen M. Ook wil de officier van justitie dat M. een rijverbod van tien jaar opgelegd krijgt en na afloop daarvan een beroepsverbod van tien jaar als vrachtwagenchauffeur. Het familiebedrijf krijgt wat het OM betreft de in beslag genomen vrachtauto niet meer terug.