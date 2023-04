Eerste overlijden van mens door vogelgriep gemeld in China

Een 56-jarige vrouw met verscheidene gezondheidsproblemen bezweek volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 16 maart aan de H3N8-stam van het vogelgriepvirus, nadat ze eerder die maand met een longontsteking in het ziekenhuis was opgenomen. Een eerste onderzoek gaf aan dat ze besmet was geraakt op een markt voor levend pluimvee, waar later vogelgriep werd vastgesteld.

Er is geen indicatie van een overdracht van mens op mens, zei de WHO, die informatie van de Chinese Commissie voor Volksgezondheid aanhaalde.

Gedecimeerd

Hoewel de besmetting niet veroorzaakt werd door het gevreesde H5N1-virus, dat de jongste jaren pluimvee en wilde vogels heeft gedecimeerd en in staat bleek tussen zoogdieren over te gaan, is er reden om waakzaam te zijn, zei de WHO in een persverklaring. De exacte oorzaak van de besmetting is nog onbekend.

„Aangezien men vogelgriepvirussen blijft ontdekken bij gevogelte, worden in de toekomst nog sporadisch gevallen bij de mens verwacht”, aldus de organisatie. „Om het huidige risico voor de volksgezondheid beter te begrijpen, is meer informatie nodig uit onderzoek op mens en dier.”