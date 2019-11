Vaker Hollandse pot in Tweede Kamer

Alleen Forum voor Democratie stemde niet voor de verruiming van het aanbod met Nederlandse (streek)producten in de restaurants van het nationale vergaderpaleis.

Waardering boeren

Bij het eerste boerenprotest op het Malieveld is de politiek opgeroepen om te zorgen dat er meer Hollandse lekkernijen in overheidskantines komen te liggen. CDA-Kamerlid Geurts pakte het idee op en bracht het in bij een debat. „De waardering voor onze boeren begint in de kantine”, zei de christendemocraat begin oktober tegenover De Telegraaf.

Het huidige assortiment in de Kamerrestaurants is voor een deel al biologisch en veganistisch. Zo is er veganistische bloedsinaasappelsap met ’sprankelend Alpenwater’ te koop van een bedrijf uit Londen, glutenvrije kikkererwtenchips van het merk Hippeas eveneens uit Londen, CO2-neutrale groene thee uit Oostenrijk, biologisch vruchtensap uit Sicilië en een Zweeds aloë-veradrankje met ingrediënten uit Taiwan.

De CDA-plan moet ervoor zorgen dat naast deze vaak peperdure hapjes en drankjes uit verre landen er vaker oer-Hollandse producten uit verschillende regio’s op het Kamermenu staan.