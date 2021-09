Frankrijk haalt ambassadeurs terug uit VS en Australië

Donderdag reageerde de Franse minister van Buitenlandse Zaken al woedend op de presentatie van het nieuwe veiligheidspact AUKUS van de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië, met als hoofdpunt een vloot onderzeeërs met nucleaire aandrijving voor Australië.

Een „boze en bittere” minister Jean-Yves Le Drian sprak van een dolk in de rug. „Dit eenzijdige, plotse en onvoorziene besluit doet erg denken aan wat meneer Trump zou doen.” Door de nieuwe deal gaat een eerder gesloten overeenkomst tussen Frankrijk en Australië over onderzeeërs niet door.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft met een poging tot verzoening al benadrukt dat Frankrijk ook een belangrijke partner is. Dat lijkt weinig te hebben geholpen. Sowieso is Europa boos over het AUKUS-pact omdat het nooit tijdens het proces werd geïnformeerd, aldus buitenlandchef van de Europese Commissie Borrell, en zich gepasseerd voelt. Ook China is woest. Het pact wordt door analisten gezien als een vuist tegen China.