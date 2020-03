Man schiet met luchtbuks op muis, politie slaat groot alarm

„Omdat er ook een vrouw en een kind in de woning waren gezien, is de melding zeer serieus genomen. De bewoners moesten de woning met de handen in het zicht verlaten”, zo laat de politie Utrecht weten op Twitter.

„Uiteindelijk bleek het dus loos alarm.” Voor de zekerheid is er nog wel grondig onderzoek gedaan in de woning. Of het gezin een boete krijgt voor alle paniek die ze veroorzaakt hebben, is niet duidelijk.