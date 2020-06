Frankrijk verbant reclame voor Hollandse fietsen om ’klimaat van angst’: ’Verbazingwekkend’

,,In de commercial reflecteren auto’s de ratrace van vroeger, waarmee de kijker wordt uitgenodigd om haar vervoersmiddelen in de stad te heroverwegen voor een schonere, groenere toekomst”, legt oprichter Taco Carlier van VanMoof uit.

In het reclamespotje is een enorme verkeersdrukte te zien, waarbij je een auto weg ziet smelten. ,,We zijn ons er altijd bewust van geweest dat deze commercial niets weg heeft van een gemiddelde fietsreclame. Het is een aanzet tot actie, een kans om het verleden achter ons te laten en echte vooruitgang te boeken die iedereen ten goede komt. De status quo bevragen zal altijd een confrontatie opleveren, maar dat wilden we vanaf het begin al bereiken”, aldus Carlier."

De bewuste reclame:

De reclame is min of meer een oproep aan de Fransen om de auto in de stad in te ruilen voor een e-bike om zo bij te dragen aan een groenere toekomst. ,,We willen de Fransen met de video inspireren om eens opnieuw na te denken over de manier waarop ze van A naar B komen en te laten zien hoe zij positief kunnen bijdragen aan de wereld waarin zij leven.”

’Angstklimaat’

VanMoof werd van de afwijzing op de hoogte gesteld in een brief van de Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP). Volgens de waakhond geven bepaalde beelden van de autoreflecties ‘de auto-industrie een slechte naam terwijl ze een angstklimaat veroorzaken.’

,,Het is verbazingwekkend dat autobedrijven hun milieuproblemen mogen verdoezelen, terwijl degene die deze kwestie ter discussie stelt wordt gecensureerd”, reageert Carlier. ,,De televisiecommercial werd twee weken eerder uitgezonden in Nederland en Duitsland. Daar werd de spot wel goed ontvangen door het publiek.

Franse auto-industrie in moeilijkheden

VanMoof denkt dat de beslissing ook is genomen omdat de Franse auto-industrie in moeilijkheden verkeert, met een kelderende verkoop als gevolg van COVID-19 en een wijdverbreide economische krimp aan de horizon.

VanMoof: verbazingwekkend Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

,,Maar tegelijkertijd is de vraag naar hoogwaardige e-bikes in Frankrijk groot, mede omdat de fiets steeds vaker wordt gezien als een betrouwbaarder vervoersmiddel dan het openbaar vervoer. Niet voor niets hebben de Parijse stedenbouwkundigen nieuwe fietsinitiatieven gelanceerd en 300 miljoen euro uitgetrokken voor verbetering van de fietsinfrastructuur”, weet Carlier.