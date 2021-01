Seks met 15-jarige? Juf (35) is ’te klein voor dat standje’

Kandice Barber (35) wordt ervan verdacht seks te hebben gehad met een 15-jarige jongen in haar uit de kluiten gewassen SUV, om het vervolgens buiten voort te zetten, en ook nog seksuele handelingen te hebben verricht in een grasland.

Barber is geen onbekende voor justitie. Ze was al veroordeeld voor het sturen van een seksvideo aan dezelfde jongen. Daarop was te zien hoe ze handelingen verrichtte op bed. Ontkennen hielp niet meer, de video sprak voor zich. Maar de geslachtsgemeenschap is wat moeilijker te bewijzen.

En dus moest Barber al enkele keren naar de rechtbank komen, gade geslagen door Britse fotografen en breed uitgemeten in de tabloids. Ze is overigens getrouwd. Haar man vergezelt haar steevast op weg naar de rechtbank, met ogenschijnlijke tegenzin.

Kandice Barber samen met haar echtgenoot Daniel bij de rechtbank. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

In de nieuwste zaak betoogde de advocaat van Barber dat de seksuele aantijgingen helemaal niet mogelijk zijn. Daarvoor was Barber te ’klein’. Ze komt namelijk bij de jongen tot aan zijn schouders – waardoor de beschuldigingen ’fysiek onmogelijk’ zijn, tekent The Sun op vanuit de rechtszaal. Op sociale media klinkt ongeloof.

’Je weet toch dat ze klein is?’

De inmiddels 18-jarige scholier, zelf aanwezig in de rechtbank, kreeg een veeg uit de pan. „Jij hebt tegen de politie verteld dat je achter haar stond. Dat je je kleren uit had gedaan. En je weet dat ze best klein is, iets meer dan een-meter-en-vijftig, hè. Dus jij was groter dan zij toen, toch?”, zo zei de advocate tegen de scholier.

Ofwel: het standje zoals beschreven door de jongen, kan nooit hebben plaatsgevonden, aldus het relaas.

Tijdens een van de escapades reed Barber de jongen naar een afgelegen plek, parkeerde aan de kant van de weg, en liet de jongen een seksuele handeling verrichten – volgens hem, althans. Daarna bevredigde de lerares hem oraal even verderop. Barber ontkent alles.

Haar advocate had daar een opmerkelijk betoog bij. „Dus jullie stapten uit de auto naar een plek waar zij jou bevredigde. Maar waarom zou je überhaupt uit de auto stappen? Zij is bovenop jou en jij verricht een seksuele daad, dus waarom zou je naar buiten gaan?” Volgens de jongeman gebeurde dat ze naast een drukke weg stonden.

Geheime berichtjes

In de rechtszaak kwamen nog veel meer explicite details naar boven, maar ook chatberichten van de vrouw aan de jongen. Barber schreef onder meer: ’Je kan me niet laten blozen terwijl ik lesgeef nu, pokerface’.

Op enig moment gingen geruchten op school rond. De jongeman werd ondervraagd door een afdelingshoofd, maar ontkende. Ondertussen leek de lerares hem onder druk te zetten. Ze zou hem ’kapotmaken’ als hij iets vertelde. Ook vertelde Barber op enig moment aan de jongen dat ze zwanger was, om later te vertellen dat er een miskraam was geweest. Volgens de vrouw zelf was ze inderdaad zwanger geweest, maar van haar echtgenoot.

Niet waar, countert de jongen. „Ze zei me dat ze zwanger was. Van mijn kind. Ik raakte in paniek. En ik begon tegen iedereen te liegen, behalve mijn vrienden”, verklaarde de jongen tegen agenten. „Dus ik vroeg haar: ga je me beschuldigen van verkrachting? Toen schreef ze puntje puntje puntje. Natuurlijk werd ik boos.

De vrouw ontkent alle seksuele handelingen. De rechtszaak loopt nog.