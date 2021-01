Grapperhaus: relschoppers nu beter onder controle

Toch sluit de CDA-bewindsman niet uit dat het komend weekend op sommige plekken onrustig is. „Er zullen altijd en overal mensen zijn die vinden dat ze buiten de samenleving staan. Maar politie en marechaussee staan paraat.”

Volgens de minister is het te verklaren dat het nu rustiger is dan afgelopen zondag en maandag. „Dat heeft deels te maken met de mensen in het land. Het is enorm goed dat de gemeenschap zich ertegen heeft gekeerd.” Maar ook de politie wapent zich nu beter tegen relschoppers, denkt de CDA-bewindsman. „Bij de eerste rellen moet iedereen zich goed groeperen, de politie bedoel ik dan. Dat is nu zeker het geval.”

’De boodschap duidelijk begrepen’

Grapperhaus denkt vooral dat raddraaiers ’de boodschap’ nu duidelijk hebben begrepen. „We zitten met elkaar in deze crisis. Plunderen heeft niks met corona te maken.” De politie heeft volgens de minister goed zicht op de situatie. „Daarnaast zijn er ook diensten die meehelpen, zoals de marechaussee.”

Met het weekend voor de deur zegt de bewindsman zich geen zorgen te maken. „Zorgen en angst heb ik niet. Als ik kijk naar de paraatheid en rust bij de politie heb ik alle vertrouwen.” Steun van agenten uit België en Duitsland heeft de politie volgens Grapperhaus vooralsnog niet nodig.

De minister heeft een duidelijke oproep voor groeperingen die zelf de orde willen handhaven. „Handhaven is de taak van boa’s en de politie. Burgers kunnen elkaar aanspreken op fout gedrag, dat moet niet in een georganiseerd en op geweld gericht verband. De avondklok geldt voor iedereen. Niemand staat boven de wet.”