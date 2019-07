Kind zwaargewond na aanrijding met auto

Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. De hulpdiensten rukten massaal uit.

In het Limburgse Heibloem is een 14-jarig meisje zwaargewond geraakt door een aanrijding op de Meijelseweg. Het slachtoffer, dat te voet was, is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht.