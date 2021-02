Eerste regionale koudegolf sinds januari 2013

„Voor een koudegolf moet de temperatuur tenminste vijf dagen op rij onder het vriespunt blijven en zijn drie dagen met strenge vorst van -10,1 graden of kouder nodig”, legt meteoroloog Jaco van Wezel uit. Aan deze voorwaarden werd vannacht voldaan in Hupsel (Gelderland), Hoogeveen en op het meetpunt op vliegveld Twenthe in Enschede. De laatste koudegolf dateert alweer van januari 2013.

Zondag 7 februari was de eerste ijsdag. De temperatuur bleef overal in het land, met uitzondering van de meetpunten Vlissingen, Ell en Maastricht, de hele dag onder het vriespunt. Daarmee begon de regionale koudegolf op veruit de meeste plaatsen.

Maandagavond daalde de temperatuur op de KNMI-meetpunten Hoogeveen, Heino, Twenthe en Hupsel voor het eerst onder de -10 graden. Het koudst was het in Heino met -11,8 graden. In de nacht naar dinsdag daalde het kwik verder en noteerde het Achterhoekse weerstation in Hupsel -16,2 graden. Daarmee was de eerste lokale zeer strenge vorst sinds 2013 een feit en bleef de temperatuur voor de tweede dag deze koudegolf beneden -10 graden.

Afgelopen nacht daalt de temperatuur tot dusver naar -10,1 graden in Hoogeveen, -11,5 graden in Hupsel en -11,6 graden in Enschede.

Donderdag blijft de temperatuur enkele graden onder nul met maxima van -2 tot -4 graden. Daarmee wordt voldaan aan de criteria van een koudegolf. Of het ook tot een officiële koudegolf komt met vijf ijsdagen op rij, waarvan drie strenge vorstnachten in De Bilt, moet volgens Van Wezel worden afgewacht.

Laatste koudegolf januari 2013

Regionaal was in januari 2013 voor het laatst sprake van een koudegolf. In Lelystad begon deze regionale koudegolf op 13 januari en duurde tot en met 25 januari. Op weerstation Herwijnen, in de Betuwe, begon de koudegolf een dag later, maar werd wel de laagste temperatuur genoteerd. Op 16 januari werd het -18,0 graden.