Zeehondpup op strand opengereten door hond

Het pasgeboren beestje werd vorige week kerngezond, maar zonder moeder op het strand aangetroffen. „Die dag zijn we twee keer wezen kijken en alles leek goed te gaan”, aldus de opvang in een bericht. Maar een dag later werd de pup dood aangetroffen „en duidelijk opengereten door een hond. Heel triest.”

In deze periode van het jaar worden er veel zeehondjes geboren. „Wij vragen daarom ook aan iedereen om de dieren met rust te laten en honden aangelijnd te houden”, roept de dierenopvang op.