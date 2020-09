Man veroordeeld na verstoppen geladen wapen tussen billen

De rechtbank veroordeelde de twintiger afgelopen vrijdag tot vijf jaar voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van drie jaar, zo meldt NY Post. Hij moet zich bovendien om de 90 dagen bij de gevangenis in Lafourche Parish melden. De rechter besloot ook dat Savoie tijdens zijn proeftijd geen vuurwapens bezitten, niet naar cafés mag gaan en weg moet blijven van overmatig drank en drugsgebruik.

In december 2019 stuitte de politie op het wapen van de veroordeelde. Agenten waren naar een huis in Golden Meadow gestuurd na een melding van ’verdachte activiteiten’. In de woning troffen zij een Savoie en een vrouwelijke kennis aan. De twee waren er binnengedrongen en werden aangehouden.

Tijdens het fouilleren vonden agenten naast het pistool ook marihuana en andere benodigdheden voor drugs. Ook werden er meerdere wapens in zijn busje ontdekt.