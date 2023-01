Drama op piste: ’Nederlandse vrouw (28) omgekomen bij ski-ongeluk, vriendin (27) zwaargewond’

Dat meldt de Oostenrijkse krant Tiroler Tageszeitung. Het tweetal was naar verluidt bezig met een afdaling op een rode piste van de Hintertux gletsjer. Op een ijzig gedeelte gleed de 28-jarige uit, viel ruim honderd meter naar beneden, brak door het vangnet, werd zo’n twintig meter door de lucht geslingerd en botste tot slot tegen een boom. Ze raakte ernstig gewond, hulp mocht niet meer baten.

Op hetzelfde gladde gedeelte ging ook 27-jarige onderuit. Ze gleed over de rand van de helling en viel in een steenachtige kuil, schrijft de krant. Ze is zwaargewond met een reddingshelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis. Haar toestand is momenteel onbekend.

Duitse vrouw

Ook een 55-jarige Duitse vrouw kwam op dezelfde plek ten val. Ze is zwaargewond met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Dit ongeluk gebeurde slechts een halfuur na het ongeluk van de Nederlandse vrouwen.

Tot overmaat van ramp moest er later op de dag wederom een reddingshelikopter worden opgeroepen. Een 56-jarige skiër uit Duitsland ging op een rode piste onderuit en botste tegen een bord. Hij heeft een ernstige wond aan zijn oog.

Op een zwarte piste raakte ook een 40-jarige Duitser raakte zwaargewond nadat hij ruim driehonderd meter naar beneden viel. Het is vooralsnog onbekend hoe het met deze drie Duitse wintersporters gaat.

12-jarig meisje

Eind december vond er ook al een ernstig ski-ongeluk plaats in Oostenrijk. Dit werd een Nederlands meisje van 12 fataal. Het meisje was rond 16.00 uur bezig met een afdaling in het Oostenrijkse skigebied Zillertal. Ze raakte buiten de piste en klapte daar tegen een boom. Een ooggetuige belde direct de hulpdiensten, die haar eerste hulp verleenden en zorgden dat ze naar een ziekenhuis werd gebracht met een helikopter. Daar overleed ze aan haar verwondingen.