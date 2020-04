Oostenrijk gaat coronamaatregelen verder versoepelen

De maatregelen, die onder meer inhouden dat mensen slechts om een beperkt aantal redenen hun huis mogen verlaten, waaronder winkelen of lichaamsbeweging, lopen op 30 april af. Anschober zei op een persconferentie dat het niet nodig is om ze te verlengen.

Minister van Toerisme Elisabeth Köstinger zei dinsdag dat hotels en andere logementen vanaf 29 mei weer open mogen vanwege het succesvolle indammen van de coronacrisis in het land. De hotels waren eind maart bij regeringsbesluit gesloten. In de dagen daarvoor waren er nauwelijks toeristen vanwege de wereldwijde reisbeperkingen.

Oostenrijk kondigde vorige week dinsdag al aan dat vanaf 15 mei de restaurants en cafés weer open mogen. Eerder mochten veel kleine winkels, doe-het-zelfzaken en tuincentra na wekenlange sluiting de deuren weer openen. Begin mei gaan de scholen geleidelijk weer beginnen, en gaan grotere winkels en kappers weer open. Wel geldt de plicht mond- en neus te bedekken in bijvoorbeeld supermarkten en het openbaar vervoer.

Op dit moment is het aantal nieuwe infecties in Oostenrijk minder dan honderd per dag.