Meerdere doden bij Israëlische actie op Westelijke Jordaanoever

De Israëlische krijgsmacht zegt in een gezamenlijke verklaring met de politie en de inlichtingendiensten dat er in Nablus een grootschalige actie is geweest tegen de organisatie Areen al-Oussoud, ofwel Hol van de Leeuw. Hun hoofdkwartier en een wapenwerkplaats werden binnengevallen. De Israëlische autoriteiten zeggen dat gewapende personen werden neergeschoten. Volgens de Israëlische premier Yaïr Lapid is ook de leider van de organisatie, Wadih al-Houh, is omgekomen.

Een van de omgekomen slachtoffers was ongewapend, zeggen Palestijnse gezondheids- en veiligheidsfunctionarissen. Volgens laatstgenoemden zijn ook verschillende Palestijnse schutters gewond geraakt. Het geweld brak uit nadat Israëlische troepen de stad Nablus binnenkwamen en werden opgemerkt door Palestijnse agenten en terroristen, aldus een woordvoerder van de Palestijnse Fatah-beweging.

In Nablus is het gespannen sinds Israël in maart hardhandig is gaan optreden op de Westelijke Jordaanoever als reactie op een reeks aanvallen door Palestijnen in Israël.

Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas zegt dat de Palestijnen contact hebben opgenomen met de Verenigde Staten om hulp te vragen bij het beëindigen van de Israëlische campagne. „Dit alles zal gevaarlijke en destructieve gevolgen hebben”, zei hij op Palestina TV.