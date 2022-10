Zeker vijf doden bij vuurgevechten tussen Israëlische troepen en Palestijnen

Palestijnse gezondheids- en veiligheidsfunctionarissen stellen dat verschillende Palestijnse schutters gewond zijn geraakt. Het geweld brak uit nadat Israëlische troepen de stad Nablus binnenkwamen en werden opgemerkt door Palestijnse agenten en militanten, aldus een woordvoerder van de Palestijnse Fatah-beweging.

Het Israëlische leger zegt dat er troepen aan het werk waren in Nablus. „Een gezamenlijke strijdmacht van IDF-soldaten, Shin Bet-agenten van de veiligheidsdienst en antiterreurtroepen vielen een schuilplaats in de oude stad van Nablus binnen die werd gebruikt als een bomwerkplaats”, meldt het Israëlische leger in een verklaring.

In Nablus is het gespannen sinds Israël in maart hardhandig is gaan optreden op de Westelijke Jordaanoever als reactie op een reeks aanvallen door Palestijnen in Israël.

Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas zegt dat de Palestijnen contact hebben opgenomen met de Verenigde Staten om hulp te vragen bij het beëindigen van de Israëlische campagne. „Dit alles zal gevaarlijke en destructieve gevolgen hebben”, zei hij op Palestina TV.