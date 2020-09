’Trump betaalde in 2016 750 dollar aan belasting’

In 2017 droeg Trump ook 750 dollar af aan de fiscus. In tien van de afgelopen vijftien jaar betaalde hij helemaal geen inkomstenbelasting omdat hij opgaf veel meer geld te verliezen dan te verdienen.

Amerikaanse presidenten zijn niet verplicht details over hun persoonlijke financiën vrij te geven, maar sinds Richard Nixon heeft iedere president dat wel gedaan. Trump heeft met die traditie gebroken door zijn aangiftes niet te openbaren, een lange strijd daarover te voeren bij rechtbanken en speculatie aan te wakkeren over wat er instaat.

Zijn belastingaangiftes waren een belangrijk gespreksonderwerp tijdens de verkiezingen in 2016, gedurende zijn presidentschap en zijn dat ook nu weer in de periode voorafgaand aan de presidentsverkiezingen op 3 november.

De New York Times stelt dat de belastinggegevens die de krant heeft gezien „een routekaart met onthullingen biedt met aftrekposten zoals de kosten voor een strafrechtadvocaat en een landhuis dat wordt gebruikt als gezinsverblijf tot een volledige opgave van de miljoenen dollars die hij kreeg van de Miss Universe-verkiezing in 2013 in Moskou.”

De gegevens „onthullen de holheid, maar ook de tovenarij, achter het beeld van de selfmade miljardair”, aldus de krant.

Reactie Trump

Trump noemde het bericht van The New York Times tijdens een persconferentie in het Witte Huis „totaal nepnieuws.” Alan Garten, een advocaat van Trump, vertelde The New York Times in een reactie dat „president Trump in het afgelopen decennium tientallen miljoenen dollars aan persoonlijke belastingen heeft betaald aan de federale overheid, waaronder miljoenen aan persoonlijke belastingen sinds de aankondiging van zijn kandidatuur in 2015.”