Minister over belagen journalisten: ’Handen af van vrije pers’

Na afloop van een extra raadsvergadering over een opvanglocatie voor asielzoekers in Bloemendaal werden dinsdagavond twee journalisten van De Telegraaf belaagd.

„Journalisten horen vrij en veilig hun werk te kunnen doen”, laat minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) weten in een reactie. „Geen excuses voor het belagen van de vrije pers.”

Tekst gaat verder onder de video: na de vergadering werden journalisten van De Telegraaf aangesproken door een bezoeker van de vergadering.

Hoewel de openbare en ook voor de pers vrij toegankelijke vergadering relatief rustig verliep, was een inwoner van het villadorp er niet van gediend dat hij werd gefotografeerd en belemmerde vervolgens een cameraman in het doen van zijn werk. De cameraman was daar aanwezig met een asielverslaggever, toen de man door het lint ging. Een andere vrouwelijke aanwezige bij de openbare bijeenkomst zei tegen de cameraman dat hij ’heel vlug moet wegwezen’. Toen de cameraman aangaf dat hij net was aangevallen zei de vrouw: „Ja, dat heb ik gezien. Lang niet erg genoeg.”

D66-Kamerlid Sjoerdsma neemt het, ditmaal zonder aandringen vanuit de oppositie, ook op voor de vrije pers. „Handen af van journalisten”, reageert de D66’er. Het is de zoveelste keer dat journalisten worden belaagd terwijl ze hun werk aan het doen zijn. Ook tijdens de coronaperiode ging het regelmatig mis.