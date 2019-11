Senator Harris: ’Trump is seksueel roofdier’

„Ik heb seksuele roofdieren veroordeeld. Trump is er een”, schrijft de senator. Ook haalt ze uit naar de particuliere opleiding van Trump, Trump University, die volgens haar alleen bedoeld was om geld op te halen. Verder zegt Harris dat Trump in de zak zit bij de grote banken.

Harris was voordat ze de politiek inging officier van justitie en procureur-generaal in de staat Californië en geldt als outsider voor de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen. Trump en Harris halen vaker naar elkaar uit via sociale media. Ze riep afgelopen maand Twitter nog op om het account van de president te verwijderen, maar daar gaf het sociale medium geen gehoor aan.

Debat

De tweet van Harris, waar ook een video bij zat, werd kort voor het vijfde debat van de Democraten geplaatst. Daar doen tien kandidaten aan mee, onder wie Harris. De belangrijkste kandidaten zijn Joe Biden, Pete Buttigieg, Bernie Sanders en Elizabeth Warren.