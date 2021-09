Ernstig ongeluk op de A58 bij Oirschot

Buitenland

Dode en gewonden door helikoptercrash in zuidoosten Frankrijk

Door een helikoptercrash in het zuidoosten van Frankrijk is een persoon omgekomen. Drie van de inzittenden liggen nog met zware verwondingen in het ziekenhuis. Alleen de piloot kwam er met lichte verwondingen af, meldt de krant Le Dauphiné. Het ongeluk gebeurde in de buurt van de stad Grenoble.