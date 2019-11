750 kilo cocaïne gevonden tussen bananen

De container was afkomstig uit Ecuador en onderweg naar een bedrijf in Vlissingen, dat volgens de douane niets met de smokkel te maken heeft. De drugs zijn vernietigd. Er is nog niemand aangehouden.

