LIVE | Advocaat verdachte roofpoging Tadic wraakt rechtbank

De advocaat, die woensdag evenals de verdachte niet in het Amsterdamse gerechtsgebouw verscheen, wil het verzoek niet nader toelichten.

De strafzaak tegen verdachte Mohamed F. (20) zou woensdagmiddag worden behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank Amsterdam. Die behandeling gaat voorlopig niet door. Eerst moet de zogeheten wrakingskamer van de rechtbank zich over het verzoek van de advocaat buigen. Het is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren; in elk geval niet woensdag. Het Openbaar Ministerie moet nog reageren op het wrakingsverzoek.

VIDEO: John van den Heuvel: ’Tadic werd achtervolgd en gaf overvaller een klap’

Advocaten kunnen een rechtbank wraken als zij menen dat de rechtbank de schijn van vooringenomenheid heeft gewekt. Het doel van een wraking is dat er andere rechters op een zaak worden gezet. Een zogeheten wrakingskamer moet zo’n verzoek beoordelen.

Bekijk ook: Dusan Tadic gewond bij gewelddadige roofpoging

Bekijk ook: Eerder al mannen met helm aan deur bij Tadic

In de nacht van 27 op 28 juli vorig jaar raakte Tadic lichtgewond bij de gewelddadige poging tot straatroof in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Zuid. Twee mannen met helmen kwamen op hem af toen hij zijn auto parkeerde in de Van Eeghenstraat. Na een korte worsteling zette Tadic het op een rennen en vluchtte met kapotte kleding een horecagelegenheid in. De verdachten hebben bij de mislukte overval niets buitgemaakt. Vermoedelijk waren zij uit op zijn dure horloge.

De medeverdachte van F. is afgelopen februari al veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.

Tadic (34) voetbalt na een paar jaar bij Ajax momenteel bij het Turkse Fenerbahçe.