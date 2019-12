Nike-schoen met Kaepernick binnen dag uitverkocht

Billboard met daarop quarterback Colin Kaepernick in Manhattan, New York. Ⓒ EPA

BEAVERTON - Een schoen die door kledingmerk Nike is gemaakt in samenwerking met American football-speler Colin Kaepernick is niet aan te slepen. De exclusieve sneaker van het model Air Force 1 kwam maandag op de markt, maar is online nu al niet meer te krijgen.