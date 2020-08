’Zandvoort lijkt nieuwe coronabrandhaard’

In Delfzijl kwamen in de afgelopen week vijftien nieuwe gevallen aan het licht, een toename van 75 procent, door een uitbraak bij het plaatselijke asielzoekerscentrum. Het virus had Delfzijl tot nu toe redelijk links laten liggen. In de gemeente Noardeast-Fryslân, waar Dokkum onder valt, zijn in de afgelopen week 28 nieuwe gevallen vastgesteld, een stijging van 58 procent. De week ervoor werden 16 mensen in en rond Dokkum positief getest. Een jongerenfeest zorgde voor een plaatselijke uitbraak in de Friese stad.

Andere stijgers in de afgelopen week zijn Maassluis (19,5 procent stijging), Diemen (ruim 19 procent) en Almere (18 procent).

In aantallen zijn de afgelopen week de meeste nieuwe gevallen vastgesteld in Amsterdam. De hoofdstad registreerde 734 nieuwe besmettingen. In Rotterdam kwamen er 606 bevestigde gevallen bij en in Den Haag kregen 304 inwoners te horen dat ze besmet zijn geraakt. Het aantal besmettingen in Utrecht steeg met 117 en in Almere met 95. In de top van de Nederlandse ranglijst staan verder Breda, Schiedam, Bergen op Zoom, Gouda, Capelle aan den IJssel en Tilburg.

Bergen op Zoom was de afgelopen weken een grote brandhaard, maar daar breidt het virus zich steeds minder snel uit. In de afgelopen dagen zijn er slechts een paar gevallen vastgesteld. Burgemeester Frank Petter concludeert dat de strengere maatregelen die de Brabantse plaats vorige week invoerde, positief uitpakken.

In ongeveer 60 gemeenten is de afgelopen week geen enkel nieuw coronageval vastgesteld. Daaronder zijn Assen, Baarn en Enkhuizen.