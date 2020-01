21-jarige man komt om bij ernstig ongeluk op A1

Hij zat samen met vier plaatsgenoten, een jongen van 17, een jongeman van 18 en twee mannen van 19, in een auto die in de rechter berm van de A1 terechtkwam. Het voertuig schoot daarna weer de weg op en kwam op de linkerrijstrook tot stilstand. Een aantal van de inzittenden probeerde het voertuig van de weg te duwen, maar toen zij hiermee bezig waren, werd de auto in de flank geraakt door een achterop komende auto. Het 21-jarige slachtoffer kwam hierbij om het leven. De vier anderen raakten gewond.

Ook de 60-jarige bestuurster van de achteropkomende auto uit Hengelo liep verwondingen op. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Almelo en Enschede gebracht.

De A1 tussen de A35 en afslag Borne/Hengelo was vanwege het ongeluk urenlang dicht. Er waren veel hulpdiensten opgeroepen. Ook werd een traumahelikopter ingezet.