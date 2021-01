Gevluchte ’coke-rijstboer’ krijgt 16 jaar

Op de rijstvelden van Ramchender ’Radj’ O. in Saramacca werd begin 2018 een vliegtuig met 488 kilo coke aangetroffen. Ook werd een cocaïneduikboot vlakbij zijn velden ontdekt. Politie en justitie vermoedden dat de rijstvelden van O. werden gebruikt voor de doorvoer van cocaïne uit andere Zuid-Amerikaanse landen.

Spectaculaire achtervolging

Aan de vangst ging een spectaculaire achtervolging vooraf. Op 13 maart landde de Cessna met de partij coke op een landingsbaan van O. De Joint Task Force (JTF), bestaande uit de veiligheidsdienst, gewone politie en militaire politie, wist van de komst van het vliegtuig. Twee helikopters van de politie achtervolgden de Cessna en werden beschoten. Nadat de politie enkele schoten loste landde het toestel op de landingsbaan van O.

Zeven personen werden opgepakt. Radj O. bleek kort daarna ineens spoorloos. Hij dook op in Nederland, waar hij werd aangehouden. Hij vocht zijn uitlevering aan met zijn advocaat Nico Meijering omdat hij gezondheidsproblemen zou hebben, maar de rechter besloot dat hij gewoon naar Suriname gaat. Wanneer dat gebeurt is nog onduidelijk.

Radj O. is nu bij verstek alleen veroordeeld voor de in- en doorvoer van cocaïne en niet voor betrokkenheid bij de cokeduikboot. De piloten kregen 14 jaar cel opgelegd. Het onderzoek naar de ’narcosub’ werd een flop. Zo kon er geen nader onderzoek worden gedaan naar de boot omdat die enige tijd na de ontdekking naar de bodem van een meer afzonk.

Rol Suriname

Suriname speelt een belangrijke rol bij de doorvoer van cocaïne naar Europa en Nederland en België in het bijzonder. In de afgelopen jaren werden tientallen tonnen onderschept. Zo werd in april een partij van ruim 4000 kilo coke uit Suriname in Antwerpen in beslag genomen. Een jaar ervoor pakte de douane er een partij van 3000 kilo die verstopt was in een container met rijst. Nederlandse criminelen spelen een belangrijke rol bij de smokkel.

In Suriname wordt veel van de nieuwe president Chan Santokhi verwacht bij de aanpak van de georganiseerde misdaad. Zo hopen politie en justitie in Nederland op medewerking van het land bij de jacht op een Surinaams-Nederlandse man die in Nederland al eerder werd veroordeeld voor grootschalige cokesmokkel. Hij zou opnieuw grote partijen naar Europa smokkelen.