Woede en ongeloof bij zorgpersoneel over uitspraken minister De Jonge

Dat laat beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) weten in een reactie op de sussende woorden die de CDA-bewindsman dinsdagavond sprak. „En het tekort verdwijnt niet door het te ontkennen”, laat de beroepsvereniging weten.

Volgens V&VN is die vraag wel degelijk aan de orde van de dag. Sterker nog, er zijn alleen bij de beroepsvereniging zelf al dik duizend meldingen binnengekomen van zorgverleners die voor de keuze staan: of patiënten onbeschermd helpen of helemaal niet. Het is een keuze die een zorgprofessional eigenlijk niet heeft. Bij vakbonden zouden er zelfs ’duizenden’ klachten zijn ingediend.

Ook vanuit de Inspectie Gezondheidszorg zijn er zorgen. Inspecteur-generaal Van Diemen zegt woensdag in de Tweede kamer dat er geleidelijk aan overal hulpmiddelen aanwezig moeten zijn. „Ik verwacht zeker dat er situaties zijn waar de veiligheid niet altijd gewaarborgd kan zijn.”

De Jonge zei niet in de situatie terecht te willen komen dat zorgpersoneel voor het dilemma komt te staan dat er wel zorg nodig is, maar dat er onvoldoende beschermingsmiddelen zijn. „In die situatie moeten we niet terechtkomen. Dus wat wij moeten doen is zorgen dat er wel voldoende is.” De vicepremier noemde dat ’een taaie klus’. Eigen productie van bijvoorbeeld mondkapjes en de flink opgevoerde inkoop van beschermingsmiddelen moeten soelaas bieden, vertelde hij.

Maar hij ontkende met klem dat het dilemma in de zorg nu al dagelijkse realiteit is. Dat staat haaks op de noodkreet van V&VN. „Deze vraag speelt nu nog niet en mag ook niet gaan spelen, want we kunnen ons niet veroorloven dat mensen daadwerkelijk onbeschermd hun werk doen en daadwerkelijk moeten zeggen: ja maar ga ik m’n werk dan nog wel doen?”

De CDA-bewindsman erkende wel de zorgen vanuit de beroepsgroep te herkennen. „Ik weet dat die zorg heel sterk leeft en dat is ook de reden dat collega Van Rijn nu met alle sectoren om tafel zit om te komen tot een betere verdeling dan we tot op heden hebben gehad, waarbij niet alleen de ziekenhuiszorg voldoende voorzien wordt maar ook de mensen in de wijkverpleging en in de verpleeghuiszorg.”