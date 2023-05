Dodelijke brand op school in Guyana vermoedelijk aangestoken

Het vuur woedde in een slaapzaal voor schoolmeisjes van tussen de elf en zeventien jaar. „Veertien kinderen overleden ter plaatse, vijf anderen bezweken in het ziekenhuis aan hun verwondingen”, meldde de brandweer in een verklaring.

Bekijk ook: Tientallen doden door brand in school Guyana

De regering had eerder gezegd dat er twintig doden waren op de middelbare school in het centrale deel van Guyana. Twee kinderen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vier anderen raakten eveneens zwaargewond. In totaal liggen er nog rond de twintig kinderen in het ziekenhuis.

Er is nog geen verdachte geïdentificeerd. De politiecommissaris zei tegen het Franse persbureau AFP dat er binnen 48 uur wel meer informatie wordt verwacht.

In het circa 800.000 inwoners tellende buurland van Suriname is geschokt gereageerd op het hoge dodental. De Guyanese president Mohamed Irfaan Ali sprak over een grote ramp. „Het is tragisch en pijnlijk”, reageerde hij. „Ik kan me de pijn niet voorstellen die de ouders nu moeten voelen.” Ali heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.