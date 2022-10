Politie zoekt opnieuw met boten naar vermisten bij Terschelling

Later op de dag zal bij laagwater ook gezocht worden op zandbanken nabij de vaargeul waar de aanvaring plaatsvond. Rond 16.30 uur is het laagwater en dan is er goed zicht op de zandbanken. "Een uur voor en een uur na laagwater is de grootste kans iets te zien op de zandbanken", aldus de woordvoerster.

Vrijdagochtend vroeg botsen een snelboot en een watertaxi door nog onbekend oorzaak op elkaar. Door het ongeval overleden 46-jarige man uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden.