PvdA wil Turkije dreigen met sancties

Volgens Ploumen doet minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) veel te weinig voor de vastgehouden Nederlanders. Blok laat Nederlandse staatsburgers daar ’stilletjes in de kou staan’ met zijn aanpak. Ook moet de Turkse ambassadeur op het matje worden geroepen en de kwestie veel vaker op regeringsniveau worden besproken met Turkije. Deze aanpak heeft volgens de PvdA in Duitsland succes gehad Ploumen.

CDA’er Martijn van Helvert noemde de suggestie van de PvdA om te dreigen met sancties ’heel waardevol’, maar hij vindt wel dat de minister zelf ’de beste weg moet kunnen kiezen’. Van Helvert en ook de SP vragen zich af of het Nederlandse reisadvies voor Turkije nog wel actueel is. Buitenlandse Zaken paste het reisadvies overigens onlangs nog aan. Zo waarschuwt het ministerie Turkse Nederlanders dat ze zonder opgaaf van reden kunnen worden aangehouden en verhoord. Bovendien is de terrorismewetgeving in Turkije veel breder.

D66 en ChristenUnie vinden dat op Europees niveau moet worden samengewerkt om ’een vuist te maken’. Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) moeten dan ’alle opties’ worden opengehouden, dus ook sancties. Joël Voordewind (ChristenUnie) vindt dat er nagedacht moet worden om geen visa meer te verstrekken aan Turkse overheidsfunctionarissen.

Voorafgaand aan het debat nam Blok een manifest van de familie van het SP-raadslid aan. Memis werd op 30 april in Turkije opgepakt tijdens een vakantie met zijn familie. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van de terroristische organisatie PKK. De hele Kamer is verontwaardigd over de zaak-Memis en eist zijn vrijlating.

Volgens Blok wil het kabinet zich niet bemoeien met de rechtsgang in een ander land, al heeft hij over de kwestie wel contact gehad met zijn Turkse collega. Volgens de bewindsman helpt het Memis niet als alle inspanningen om hem naar Nederland te krijgen in de openbaarheid plaatsvinden.