Trump oppert uitstel Amerikaanse presidentsverkiezingen

In november zouden de verkiezingen plaatsvinden waarin Trump het opneemt tegen de Democratische kandidaat Joe Biden. Maar die zouden dankzij het coronavirus kunnen uitlopen op ’de meest frauduleuze verkiezingen’ in de geschiedenis, aldus Trump vandaag, waarmee hij zinspeelt op uitstel naar een nog nader te noemen datum.

„Verkiezing uitstellen tot mensen fatsoenlijk en veilig kunnen stemmen?”, aldus Trump.

De president heeft, net als veel Republikeinse aanhangers, al eerder zijn afkeer van stemmen per post laten blijken. In sommige staten kunnen uitzonderingsgevallen zo’n poststem aanvragen, in anderen wordt het volledig ingevoerd. Trump dreigde eerder de Democratische gouverneurs van Michigan en Nevada met minder federaal geld als ze het stemmen per post zouden versimpelen.

„Dit worden de grootste gemanipuleerde verkiezingen in de geschiedenis”, tweette Trump in mei al. „Democraten zullen duizenden vervalsingen printen en mensen dwingen om die te ondertekenen.” Dat hij nu met uitstel dreigt, is een volgende stap.

Er zijn voor zover bekend geen aanwijzingen voor fraude van enige significante schaal. Ook hebben wetenschappers afgelopen maand nog in het hoog aangeschreven journal PNAS gemeld dat stemmen per post geen invloed lijkt te hebben op de opkomst, noch op de balans tussen ’blauwe’ en ’rooie’ stemmers.

Invloed coronavirus

Hoewel de peilingen vooralsnog geen groot verschil laten zien tussen Trump en Biden en vanwege de maandenlange aanloop van de verkiezingen onzekerheid voorlopig troef is, zijn alle analisten het erover eens dat het virus invloed heeft op de mogelijke uitslag. Het virus wordt door velen gezien als groot tegenstander van de huidige president, misschien nog wel krachtiger dan tegenstrever Biden. Corona was ook voor oud-president Barack Obama aanleiding om Trump een sneer uit te delen.