Onderzoek naar grote katachtige in Westland: ’Er loopt een lynx’

Op sociale media wemelt het van de berichten over de vermeende lynx in het natuurgebied bij het strand. De eigenaar van Dierenambulance De Wijs, actief in het gebied, zegt in het AD dat hij er zeker van is dat er een lynx in het gebied zit. Het dier viel woensdagavond een vrouw aan die haar hond uitliet. Zowel de vrouw als de hond liep flinke verwondingen op.

Lynxen komen tot nu toe in het wild in Nederland niet voor. De roofdieren zijn wel gezien in de Belgische Ardennen. Een lynx is de grootste katachtige in Europa en jaagt op grote en kleine prooidieren. Het is volgens deskundigen niet waarschijnlijk dat er spontaan een lynx zou opduiken in het Westland. Het dier zou daar losgelaten kunnen zijn, maar de kans is groter dat het een verwilderde kat is of een caracal, een eveneens vrij grote katachtige met bepluimde oren. Caracals mogen officieel in Nederland niet gehouden worden als huisdier, maar het komt wel voor.