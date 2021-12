Frankrijk: negatieve test geeft geen toegang meer tot horeca, alle scholen 3 januari open

Dat heeft premier Jean Castex maandag bekendgemaakt nadat de Franse gezondheidsautoriteit dat vrijdag had aanbevolen. Het Franse parlement moet nog akoord gaan met de maatregelen. De verwachting is dat het parlement instemt met de plannen. De huidige pas wordt volgens media vervangen omdat die te vaak wordt vervalst.

De regering heeft ook besloten de kerstvakantie niet te verlengen na een oproep daartoe dit weekend door artsen. Dat betekent dat de scholen op 3 januari weer opengaan.

Uit het regeringsoverleg van maandag over het coronavirus zijn ook meerdere andere maatregelen gekomen. Zo moeten mensen indien mogelijk minimaal drie dagen per week thuiswerken, mag er niet meer gegeten of gedronken worden in openbaar vervoer over lange afstanden en wordt de maximale grootte voor publiek bij evenementen teruggebracht naar 2000 personen binnen en 5000 buiten, aldus Castex tijdens een persconferentie. In horecazaken mogen gasten alleen nog maar op hun plaats zitten, staan in cafés is dus niet meer toegestaan. De regels gelden voor een periode van drie weken. Mondkapjes kunnen ook verplicht worden gesteld in stadscentra, maar dat bepaalt het lokale stadsbestuur.

De premier zei dat er momenteel niet wordt nagedacht over het invoeren van een avondklok, iets wat Frankrijk eerder wel had. Daarmee komen festiviteiten rond de jaarwisseling niet in gevaar.

Castex riep mensen op om een booster te halen om zo de bescherming tegen het coronavirus te verhogen. Hij zei ook blij te zijn dat 78 procent van de bevolking de eerste twee prikken heeft gehaald. Volgens de regering is dat 90 procent van de mensen die ouder zijn dan 5 jaar en in aanmerking komen voor een prik.