Deense politicus moet campagne op Pornhub uitleggen

Joachim Olsen, voormalig topatleet, heeft een campagne-advertentie geplaatst op Pornhub, een van ’s werelds grootste streamingdiensten van pornografie. Olsen hoopt zo potentiële stemmers te verleiden voor de komende verkiezingen, meldt Sky News.

„Ja, het is mij op Pornhub”, schrijft Olsen op Facebook in een bericht waarin hij zijn volgers en fans tekst en uitleg geeft.

’Als je klaar bent met ....’

De 41-jarige Olsen is voormalig Deens kampioen kogelstoten en discuswerpen en deed mee aan drie Olympische Spelen. Later werd hij politicus. In 2011 werd hij namens de Liberal Alliance in het parlement verkozen.

In de advertentie staat Olsen afgebeeld in een pak. In beeld is een tekst te zien: „Als je klaar bent met r*****, stem voor Jokke”, refererend aan de mogelijke bezigheid van Pornhub-bezoekers. Jokke is een bijnaam van Olsen.

Grapje

Op de Deense televisie geeft Olsen aan dat ’je moet zijn waar de kiezers zijn’. Zijn campagne is 95% serieus bedoeld. „En ik hoop dat mensen even kunnen lachen. Natuurlijk weet ik dat sommige mensen boos zijn. Je kunt tegenwoordig niets meer doen zonder ophef.”