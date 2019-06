Warmste 29 juni ooit; tropennacht op komst

Het oude warmterecord dateert van 1957 toen het in De Bilt 31 werd. Dat meldt Weeronline. Het is alweer het zevende warmterecord voor De Bilt dit jaar, waarvan vier in februari vielen en twee eerder deze maand.

In het hele land is het volop tropisch, alleen rondom Vlissingen en nabij de Waddenzee en het IJsselmeer is de 30 graden net niet gehaald.

Met deze temperaturen is het flink warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Gemiddeld komt de temperatuur uit op 19 tot 23 graden.

Tropennacht op komst

Vanavond koelt het maar langzaam af en ’s nachts wordt het op veel plaatsen komt het kwik niet onder de 20 graden, meldt Meteogroup. Vooral in de bebouwde belooft het een warme nacht te worden. Met temperaturen boven de 20 graden kunnen we spreken van een tropennacht.

Warmterecords

Juni heeft, deze zaterdag meegerekend, al drie datum-warmterecords te pakken. Op 2 juni werd het 30,4 graden en in Volkel zelfs 32,9 graden. Eerder deze week hadden we ook een datumrecord voor De Bilt. De temperatuur op het hoofdstation steeg afgelopen dinsdag naar 33,2 graden. In het Gelderse Hupsel werd het 36,5 graden. Kouderecords zijn dit jaar nog niet gebroken.

Morgen koeler

Morgen komt er een verkoelende westenwind, die in de kustprovincies zorgt voor wat koelte met temperaturen van 22 tot 25 graden. In het binnenland wordt het volgens meteogroup nog wel zomers tot tropisch weer. Langs de oostgrens kan het zelfs nog 30 graden worden omdat we een vleugje Duitse hitte meepakken.

Niks vergeleken bij Frankrijk

De warmte in ons land is nog niets vergeleken met de tropische hitte in Frankrijk. Op meerdere plaatsen werden daar oude warmterecords verbroken. Het heetst werd het in Gallargues-le-Montueux met 45,9 graden. In Centraal-Frankrijk werd het zaterdag weer ruim 40 graden. Deze warme lucht komt morgen boven Duitsland uit waar het temperatuurrecord van 40,3 graden verbroken kan worden.

