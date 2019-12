Veilig Verkeer Nederland trekt aan de bel om overlast bezorgbusjes

Bezorgbusjes staan voor het gemak vaak even dubbel geparkeerd, maar het overige verkeer ondervindt daar veel hinder van. Ⓒ Michel van Bergen

HUIZEN - Midden in de jaarlijkse piek van de pakketjesdrukte trekt Veilig Verkeer Nederland (VVN) aan de bel met nieuwe cijfers over bezorgoverlast. Bij een meldpunt van VVN kwamen in iets meer dan een jaar tijd bijna 1250 meldingen binnen over scheurende en fout parkerende chauffeurs.