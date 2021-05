Zuid-Afrika overweegt legalisering ’meermannenhuwelijk’ voor vrouwen

Voor mannen als Musa Mseluku, hier met drie van zijn vier vrouwen, is polygamie al jaren mogelijk. Ⓒ foto ANP/HH

Kaapstad - In Zuid-Afrika is de discussie over de huwelijkse wet en de positie van vrouwen flink opgelaaid. De overheid denkt er namelijk over om de regels zo te veranderen dat vrouwen in de toekomst met meerdere partners mogen trouwen, de zogenoemde polyandrie. Dit privilege is tot nu toe alleen voorbehouden aan mannen.