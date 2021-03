Straffen van 7 en 11 jaar voor schietpartij in garage The Bank

Bekijk ook: Verdachte schietpartij The Bank aangehouden in Valencia

Het OM had twaalf jaar cel geëist tegen de 22-jarige Darnell T. Deze Amsterdammer zou ’s nachts na het uitgaan in de buurt van het Rembrandtplein tijdens een opstootje bij de betaalautomaat naar een auto zijn gerend om voor L. een wapen te halen. Daarmee zou L. hebben geschoten. L. was lange tijd voortvluchtig en werd al bijna een jaar internationaal gezocht. Hij bevindt zich nog in Spanje in afwachting van zijn overlevering naar Nederland.

De rechtbank kan niet vaststellen dat de schutter van tevoren het plan had om hem dood te schieten. Daarom is er geen sprake van moord, maar van doodslag. T. is vanwege het halen en daarna overhandigen van het wapen aan de schutter, medeplichtig aan de doodslag. De verdachten lieten hun slachtoffer zwaargewond achter en sloegen op de vlucht.

L. heeft in Spanje nog geen verklaring afgelegd. T. is altijd blijven ontkennen. Hierdoor is niet duidelijk geworden waarom het slachtoffer werd neergeschoten.